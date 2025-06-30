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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 июня, 09:15

Алаудинов рассказал о судьбе бойцов «Ахмата» после операции «Поток»

Алаудинов: Часть бойцов «Ахмата» после операции «Поток» будет комиссована

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Несколько бойцов спецназа «Ахмат», участвовавших в спецоперации «Поток» по освобождению Суджи, будут демобилизованы по состоянию здоровья. Об этом сообщил командир подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью ТАСС.

«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы, остальные уже вернулись в строй»,отметил командир.

12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов раскрыл масштабы беспрецедентной операции, в которой участвовало свыше 600 военнослужащих. Сводный штурмовой отряд, включавший бойцов «Ахмата», 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и добровольческих формирований, преодолел 15 км по газопроводу, совершив неожиданный выход в тылу украинских войск.

Герасимов особо отметил героизм подразделений «Ветераны», «Ахмат» и 11-й ОДШБр, чьи действия стали ключевым фактором успеха. Их манёвр позволил российским войскам дестабилизировать оборону противника и развить наступление в Курской области.

Операция «Поток» вошла в историю как одна из самых нестандартных и эффективных операций СВО, демонстрирующая высокую подготовку российских подразделений специального назначения.

Старшеклассникам в учебниках истории расскажут про легендарную операцию «Поток»
Старшеклассникам в учебниках истории расскажут про легендарную операцию «Поток»

Ранее сообщалось, что некоторые бойцы, участвовавшие в легендарной операции «Поток» в Курской области, получили тяжёлые заболевания лёгких, включая онкологические. Это последствия их героического прохода по газопроводу.

Алиса Хуссаин
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