Алаудинов рассказал о судьбе бойцов «Ахмата» после операции «Поток»

Несколько бойцов спецназа «Ахмат», участвовавших в спецоперации «Поток» по освобождению Суджи, будут демобилизованы по состоянию здоровья. Об этом сообщил командир подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью ТАСС.

«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы, остальные уже вернулись в строй», — отметил командир.

12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов раскрыл масштабы беспрецедентной операции, в которой участвовало свыше 600 военнослужащих. Сводный штурмовой отряд, включавший бойцов «Ахмата», 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и добровольческих формирований, преодолел 15 км по газопроводу, совершив неожиданный выход в тылу украинских войск.

Герасимов особо отметил героизм подразделений «Ветераны», «Ахмат» и 11-й ОДШБр, чьи действия стали ключевым фактором успеха. Их манёвр позволил российским войскам дестабилизировать оборону противника и развить наступление в Курской области.

Операция «Поток» вошла в историю как одна из самых нестандартных и эффективных операций СВО, демонстрирующая высокую подготовку российских подразделений специального назначения.