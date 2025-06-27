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Регион
27 июня, 08:25

У некоторых участников легендарной операции «Поток» в Судже обнаружили рак лёгких

Кашеварова: Некоторые участники операции «Поток» заболели раком лёгких

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Бойцы, которые участвовали в легендарной операции «Поток» в Курской области, столкнулись с тяжёлыми последствиями своего героического поступка. Многим солдатам пришлось встретиться с серьёзными заболеваниями лёгких, включая рак. Об этом рассказала общественница и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Первоначально военнослужащим ставили диагноз «острый бронхит средней степени тяжести», который впоследствии перерос в тромбоэмболию лёгочной артерии. У некоторых военных диагностировали рак лёгких.

Экс-глава Суджанского района раскрыл детали подготовки к операции «Поток»
Экс-глава Суджанского района раскрыл детали подготовки к операции «Поток»

Напомним, что операция «Поток», проведённая российской армией, сыграла ключевую роль в освобождении города Суджа. В течение шести дней 800 штурмовиков продвигались в тыл украинских позиций, двигаясь вдоль газопровода, предварительно освобождённого от газа. Преодолевая более десяти километров в замкнутом пространстве, они столкнулись с проблемой нехватки кислорода.

Наталья Афонина
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