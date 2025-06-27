У некоторых участников легендарной операции «Поток» в Судже обнаружили рак лёгких

Бойцы, которые участвовали в легендарной операции «Поток» в Курской области, столкнулись с тяжёлыми последствиями своего героического поступка. Многим солдатам пришлось встретиться с серьёзными заболеваниями лёгких, включая рак. Об этом рассказала общественница и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.