У некоторых участников легендарной операции «Поток» в Судже обнаружили рак лёгких
Кашеварова: Некоторые участники операции «Поток» заболели раком лёгких
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Бойцы, которые участвовали в легендарной операции «Поток» в Курской области, столкнулись с тяжёлыми последствиями своего героического поступка. Многим солдатам пришлось встретиться с серьёзными заболеваниями лёгких, включая рак. Об этом рассказала общественница и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.
Первоначально военнослужащим ставили диагноз «острый бронхит средней степени тяжести», который впоследствии перерос в тромбоэмболию лёгочной артерии. У некоторых военных диагностировали рак лёгких.
Напомним, что операция «Поток», проведённая российской армией, сыграла ключевую роль в освобождении города Суджа. В течение шести дней 800 штурмовиков продвигались в тыл украинских позиций, двигаясь вдоль газопровода, предварительно освобождённого от газа. Преодолевая более десяти километров в замкнутом пространстве, они столкнулись с проблемой нехватки кислорода.