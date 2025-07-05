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5 июля, 06:08

Алаудинов рассказал о работе украинского ЦИПсО против спецназа «Ахмат»

Алаудинов: Украинский ЦИПсО ведёт информационную войну против спецназа «Ахмат»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) ведёт информационную войну, направленную на дискредитацию и подрыв боевого духа ВС РФ, и в частности, спецназа «Ахмат». Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Работа ЦИПсО — это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа «Ахмат»… Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает «Ахмат», я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО. Все эти аналитические справки мы тщательно анализируем»,рассказал Алаудинов в беседе с РИА «Новости».

По словам Алаудинова, в ходе спецоперации было обнаружено значительное количество методических материалов, предназначенных для украинских военных и граждан. Эти материалы содержали инструкции по противодействию ВС РФ, в частности, по ведению информационной войны. Он подчеркнул, что эти пособия были разработаны специально для обучения украинцев способам сопротивления в онлайн-пространстве и содержали рекомендации по взаимодействию с ними.

Алаудинов заключил, что противник, активно работающий против них в информационном пространстве и разрабатывающий методики для централизованной информационной борьбы, доставляет им своеобразное удовлетворение. Он подчеркнул, что значительные ресурсы, которые враг тратит на дискредитацию лично его и спецназа «Ахмат», свидетельствуют о правильности выбранного ими пути.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» и замглавы Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что третья мировая война уже началась, и ситуация в мире это подтверждает.

Мария Любицкая
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