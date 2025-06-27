В «Ахмате» рассказали о важной находке в зоне СВО и обратились к россиянам

В одном из подразделений «Ахмата» сделали заявление о важном деле и обратились к россиянам из-за находки в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ/друзья/тыл)».