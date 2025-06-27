В «Ахмате» рассказали о важной находке в зоне СВО и обратились к россиянам
В «Ахмате» обратились к россиянам из-за надписи на клинке, найденном у бойца ВСУ
В одном из подразделений «Ахмата» сделали заявление о важном деле и обратились к россиянам из-за находки в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ/друзья/тыл)».
Обнаруженный у ликвидированного украинского военнослужащего трофейный нож вызвал интерес. Особенностью клинка является клеймо Хабаровского пограничного института, а также гравировка «От выпускников 2014 года». Конструкция ножа — форма лезвия, рукояти и наличие гарды — позволяют идентифицировать его как финку. Вопреки признакам наградного оружия, на клинке видны следы интенсивной эксплуатации. Блогер, обнаруживший нож, выразил намерение вернуть финку российским пограничникам, назвав их «братьями по оружию».
«Есть выпускники Хабаровского пограничного института?» — обратился автор канала к подписчикам.