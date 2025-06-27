Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 17:56

В «Ахмате» рассказали о важной находке в зоне СВО и обратились к россиянам

В «Ахмате» обратились к россиянам из-за надписи на клинке, найденном у бойца ВСУ

Обложка © Telegram «Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ/друзья/тыл)».

Обложка © Telegram «Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ/друзья/тыл)».

В одном из подразделений «Ахмата» сделали заявление о важном деле и обратились к россиянам из-за находки в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ/друзья/тыл)».

Фото © Telegram «Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ/друзья/тыл)».

Фото © Telegram «Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ/друзья/тыл)».

Обнаруженный у ликвидированного украинского военнослужащего трофейный нож вызвал интерес. Особенностью клинка является клеймо Хабаровского пограничного института, а также гравировка «От выпускников 2014 года». Конструкция ножа — форма лезвия, рукояти и наличие гарды — позволяют идентифицировать его как финку. Вопреки признакам наградного оружия, на клинке видны следы интенсивной эксплуатации. Блогер, обнаруживший нож, выразил намерение вернуть финку российским пограничникам, назвав их «братьями по оружию».

«Есть выпускники Хабаровского пограничного института?» — обратился автор канала к подписчикам.

Нижегородские «фронтовики‎» подключились к поиску выбросивших письма для бойцов СВО
Нижегородские «фронтовики‎» подключились к поиску выбросивших письма для бойцов СВО

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замглавы Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что третья мировая война уже началась, и ситуация в мире это подтверждает.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar