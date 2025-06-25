«Уже идёт»: Алаудинов сделал тревожное заявление о третьей мировой

Третья мировая война фактически уже развернулась, и обстановка во всём мире служит тому явным подтверждением. Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил об этом на встрече с журналистами в Грозном.

«Я тоже один из тех, кто считает, что третья мировая идёт, каждый оценивает эту войну, исходя из его представлений, художественных фильмов, наверное. Но то, что происходит сегодня в мире, чётко показывает, что третья мировая война уже идёт», — заявил он.

Алаудинов отметил, что наличие или отсутствие ядерного оружия не является определяющим фактором для начала третьей мировой.