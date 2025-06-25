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25 июня, 12:29

«Уже идёт»: Алаудинов сделал тревожное заявление о третьей мировой

Командир «Ахмата» Алаудинов: Третья мировая война уже идёт

Апти Алаудинов. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Апти Алаудинов. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Третья мировая война фактически уже развернулась, и обстановка во всём мире служит тому явным подтверждением. Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил об этом на встрече с журналистами в Грозном.

«Я тоже один из тех, кто считает, что третья мировая идёт, каждый оценивает эту войну, исходя из его представлений, художественных фильмов, наверное. Но то, что происходит сегодня в мире, чётко показывает, что третья мировая война уже идёт», — заявил он.

Алаудинов отметил, что наличие или отсутствие ядерного оружия не является определяющим фактором для начала третьей мировой.

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Ранее Алаудинов подтвердил, что Служба безопасности Украины считает подразделения «Ахмата» — в том числе группу «Аид» — своими главными целями, которые необходимо уничтожить в первую очередь. Генерал-лейтенант отметил, что его подразделение является помехой для противника, поэтому СБУ выделяет огромные ресурсы на попытки ликвидации командиров и бойцов.

Ольга Сливченко
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