Украинца наградили званием «Герой Чечни»

Украинца из состава спецназа «Ахмат» наградили званием «Герой Чечни». Как отметил руководитель спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов, это решение шокировало многих.

По его словам, в мае он передал главе республики Рамзану Кадырову наградной список, в котором указывались имена бойцов для присвоения этого звания. Он добавил, что командирский состав был сильно шокирован, поскольку один украинец настолько отличился в ходе боевых миссий, что его имя было тоже внесено. Помимо этого, отмечали заслуги девяти русских и пятерых чеченцев.

«Вы знаете, многие были настолько сильно шокированы, и командирский состав, когда героями Чеченской республики из 15 наград, подписанных Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, стали пятеро чеченцев, один украинец и девять русских», — передаёт его слова РИА «Новости».

Алаудинов дополнил, что это и есть «истинный спецназ «Ахмат». Он обратил внимание на то, что на новом флаге подразделения изображён православный крест, который соседствует с исламским полумесяцем. Тем самым, говоря, что две такие разные стороны могут работать сообща.