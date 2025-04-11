Дагестанец ушёл за продуктами и оказался в битве с ВСУ под Артёмовском

Житель Дагестана Иса Шахбанов ушёл за продуктами, а в итоге попал на специальную военную операцию (СВО). Солдат решил скрыть от семьи своё желание уехать на фронт, чтобы не беспокоить родителей, сообщает проект «Герои спецоперации Z» в Telegram.

Во время поездки за продуктами с братом он вышел на одной остановке до дома и направился в военкомат в другом регионе. Иса подговорил его, чтобы тот как можно дольше скрывал правду от матери и отца.

«Я сказал младшему брату: «Всё, я иду на СВО. Береги родителей». Я также попросил его как можно дольше не возвращаться домой, чтобы у меня был шанс быстрее покинуть нашу республику», — поделился боец.

После подписания контракта Шахбанов прошёл военную подготовку в Чечне, а родные продолжали пытаться отговорить его от участия в СВО. Однако на их протесты он не обращал внимание. После подготовки боец оказался в зоне боевых действий под Артёмовском (украинское название — Бахмут).