Дагестанец ушёл за продуктами и оказался в битве с ВСУ под Артёмовском
Шахбанов из Дагестана сказал родителям, что идёт за продуктами, и ушёл на СВО
Солдат ВС РФ Иса Шахбанов. Обложка © Telegram / Герои спецоперации Z
Житель Дагестана Иса Шахбанов ушёл за продуктами, а в итоге попал на специальную военную операцию (СВО). Солдат решил скрыть от семьи своё желание уехать на фронт, чтобы не беспокоить родителей, сообщает проект «Герои спецоперации Z» в Telegram.
Во время поездки за продуктами с братом он вышел на одной остановке до дома и направился в военкомат в другом регионе. Иса подговорил его, чтобы тот как можно дольше скрывал правду от матери и отца.
«Я сказал младшему брату: «Всё, я иду на СВО. Береги родителей». Я также попросил его как можно дольше не возвращаться домой, чтобы у меня был шанс быстрее покинуть нашу республику», — поделился боец.
После подписания контракта Шахбанов прошёл военную подготовку в Чечне, а родные продолжали пытаться отговорить его от участия в СВО. Однако на их протесты он не обращал внимание. После подготовки боец оказался в зоне боевых действий под Артёмовском (украинское название — Бахмут).
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