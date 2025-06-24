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24 июня, 08:19

Алаудинов назвал цели, которые являются приоритетными для СБУ

Генерал Алаудинов: Бойцы спецназа «Ахмат» являются приоритетными целями СБУ

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Молотов «АХМАТ»

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Молотов «АХМАТ»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что подразделения «Ахмата», включая группу «Аид», находятся в приоритетном списке целей Службы безопасности Украины.

«Я считаю, что мы у них стоим в приоритете. Им хочется уничтожить нас всех, но бойцы спецназа «Ахмат» у них в приоритете»,рассказал он в беседе с ТАСС.

Алаудинов подчеркнул, что внимание украинских спецслужб подтверждает значительный вклад «Ахмата» в спецоперацию. Генерал-лейтенант отметил, что его подразделение является помехой для противника, поэтому СБУ выделяет огромные ресурсы на попытки ликвидации командиров и бойцов.

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Напомним, что генерал-лейтенант Апти Алаудинов находится в розыске на Украине с марта 2022 года по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность» и внесён в базу сайта «Миротворец». Однако военачальник отреагировал на это и предупредил украинских силовиков, что сам найдёт их раньше. В последнее время Алаудинов активно обращается к российской общественности. В одном из своих выступлений он призвал граждан молиться за страну и выразил благодарность за стойкость в текущих непростых условиях.

Алиса Хуссаин
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