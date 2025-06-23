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Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 05:25
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«Кто из нас кого будет искать»: Алаудинов ответил на розыск СБУ

Командир «Ахмата» Алаудинов предупредил сотрудников СБУ, что найдёт их первым

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Молотов «АХМАТ»

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Молотов «АХМАТ»

Генерал Апти Алаудинов ответил СБУ на объявление его в розыск. Командир спецназа «Ахмат» предупредил украинских силовиков, что может сам найти их раньше.

Алаудинов подчеркнул, что вопрос о том, кто кого найдёт первым, остаётся открытым. Он отметил, что те, кто подписал документ о его розыске, уже сейчас могут задуматься о собственном спасении.

«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберётся», заявил командир спецназа «Ахмат» в беседе с РИА «Новости».

Он также выразил уверенность в неизбежной победе России, после которой последует суд над теми, кто пытался запугать наших бойцов. Генерал добавил, что подобные угрозы лишь вызывают сарказм, а не страх.

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Напомним, что Алаудинова разыскивают на Украине. Соответствующее решение было принято судом ещё в марте 2022 года. Командир спецназа «Ахмат» фигурирует в базе сайта «Миротворец» по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Недавно военачальник обратился к россиянам с призывом молиться за страну, а также поблагодарил граждан за терпение и понимание в нынешних непростых условиях.

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Алиса Хуссаин
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