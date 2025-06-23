«Кто из нас кого будет искать»: Алаудинов ответил на розыск СБУ

Генерал Апти Алаудинов ответил СБУ на объявление его в розыск. Командир спецназа «Ахмат» предупредил украинских силовиков, что может сам найти их раньше.

Алаудинов подчеркнул, что вопрос о том, кто кого найдёт первым, остаётся открытым. Он отметил, что те, кто подписал документ о его розыске, уже сейчас могут задуматься о собственном спасении.

«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберётся», — заявил командир спецназа «Ахмат» в беседе с РИА «Новости».

Он также выразил уверенность в неизбежной победе России, после которой последует суд над теми, кто пытался запугать наших бойцов. Генерал добавил, что подобные угрозы лишь вызывают сарказм, а не страх.