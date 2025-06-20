Командир «Ахмата» Алаудинов попросил россиян молиться за себя и страну

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал россиян молиться за нашу страну и её народ. Слова офицера приводит телеграм-канал Молотов «АХМАТ».

«Хочу вас попросить, чтобы вы больше молились за нас, за Россию, потому что молитва каждого для нас очень важна. Бог нас не оставит, потому что Бог любит Россию, Бог любит нас, мы любим Бога. Поэтому, если будем усердно молиться — Бог нам ответит на наши молитвы», — сказал он.

Также командир «Ахмата» поблагодарил тех, кто проявляет терпение и понимание по отношению к происходящим сегодня в России и мире событиям.