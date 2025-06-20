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20 июня, 08:36

Алаудинов примирился со схиигуменом Гавриилом

Обложка © Telegram/Апти Алаудинов «АХМАТ»

Обложка © Telegram/Апти Алаудинов «АХМАТ»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов встретился со схиигуменом Гавриилом и повторно извинился за высказывания в его адрес. Генерал-лейтенант опубликовал видео беседы со священнослужителем в телеграм-канале.

Алаудинов и отец Гавриил пообщались в храме посёлка Ракитное Белгородской области и разрешили все разногласия. Оба подчеркнули, что тиражированием темы ссоры между ними недоброжелатели пытаются посеять рознь между православными и мусульманами России.

Гавриил заявил, что те, кто пытается поссорить православных и мусульман, вырвали его слова об исламе из контекста. Алаудинов ранее уже через видеообращение извинился перед отцом Гавриилом за резкие слова, сказанные в ответ на это заявление священника.

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Александра Вишнякова
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