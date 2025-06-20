Алаудинов примирился со схиигуменом Гавриилом

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов встретился со схиигуменом Гавриилом и повторно извинился за высказывания в его адрес. Генерал-лейтенант опубликовал видео беседы со священнослужителем в телеграм-канале.

Алаудинов и отец Гавриил пообщались в храме посёлка Ракитное Белгородской области и разрешили все разногласия. Оба подчеркнули, что тиражированием темы ссоры между ними недоброжелатели пытаются посеять рознь между православными и мусульманами России.