На территории города Запорожье украинские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации мирных жителей. Поводом послужило продвижение российских войск на некоторых направлениях, сообщили ТАСС в силовых структурах России.

Источник в ведомстве уточнил, что успехи Вооружённых сил Российской Федерации в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке повышают вероятность объявления принудительной эвакуации. Последний аналогичный случай происходил в мае в Магдалиновке.

Сейчас Киев преимущественно направляет волонтёров в сёла с целью уговорить население покинуть дома, но многие отказываются. Местные жители опасаются, что после их ухода дома станут объектом мародёрства со стороны украинских военных. Также фиксируются случаи, когда мирных граждан выгоняют из жилья для размещения бойцов Вооружённых сил Украины.