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Регион
6 июля, 04:21

Губернатор Анохин: В Смоленской области сбили ещё один украинский беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

На территорию Смоленской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Идёт работа оперативных служб. Губернатор напомнил местным жителям о необходимости избегать открытых пространств, он также попросил отойти от окон и не проводить съёмку действий сил противовоздушной обороны.

В Тульской области продолжает работать система ПВО
В Тульской области продолжает работать система ПВО

Напомним, ранее силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский дрон. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят необходимые действия.

Алена Пенчугина
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