Губернатор Анохин: В Смоленской области сбили ещё один украинский беспилотник
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На территорию Смоленской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Идёт работа оперативных служб. Губернатор напомнил местным жителям о необходимости избегать открытых пространств, он также попросил отойти от окон и не проводить съёмку действий сил противовоздушной обороны.
Напомним, ранее силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский дрон. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят необходимые действия.