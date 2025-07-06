Губернатор Анохин: В Смоленской области сбили ещё один украинский беспилотник

На территорию Смоленской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Идёт работа оперативных служб. Губернатор напомнил местным жителям о необходимости избегать открытых пространств, он также попросил отойти от окон и не проводить съёмку действий сил противовоздушной обороны.