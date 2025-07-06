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5 июля, 23:54

Губернатор Анохин: В Смоленской области уничтожен один украинский беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Смоленскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Уважаемые смоляне, прошу не пренебрегать правилами безопасности, сохранять спокойствие и бдительность. При угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон и не осуществлять съёмку действий сил противовоздушной обороны. При обнаружении обломков беспилотников сообщите по номеру 112», — написал он в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят необходимые действия.

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Ранее в результате падения обломков БПЛА была повреждена кровля дома в Тульской области. К счастью, никто не пострадал, оперативные службы работают на месте. Расчёты противовоздушной обороны продолжают отражать атаки ВСУ.

Алена Пенчугина
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