Губернатор Анохин: В Смоленской области уничтожен один украинский беспилотник

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Смоленскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Уважаемые смоляне, прошу не пренебрегать правилами безопасности, сохранять спокойствие и бдительность. При угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон и не осуществлять съёмку действий сил противовоздушной обороны. При обнаружении обломков беспилотников сообщите по номеру 112», — написал он в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят необходимые действия.