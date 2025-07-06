В Тульской области продолжает работать система ПВО
Губернатор Миляев: В результате падения обломков БПЛА повреждена кровля дома
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Расчёты противовоздушной обороны продолжают отражать атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
Средства ПВО нейтрализовали очередной беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, в результате падения обломков дрона была повреждена кровля одного из домов. Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.
А ранее в Минобороны России сообщили о перехвате 48 беспилотников ВСУ над регионами России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Орловской областями. До этого в Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА.