Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 21:43

В Тульской области продолжает работать система ПВО

Губернатор Миляев: В результате падения обломков БПЛА повреждена кровля дома

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны продолжают отражать атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

Средства ПВО нейтрализовали очередной беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, в результате падения обломков дрона была повреждена кровля одного из домов. Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.

Движение по Крымскому мосту снова открыто после кратковременной остановки
Движение по Крымскому мосту снова открыто после кратковременной остановки

А ранее в Минобороны России сообщили о перехвате 48 беспилотников ВСУ над регионами России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Орловской областями. До этого в Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar