В Тульской области продолжает работать система ПВО

Расчёты противовоздушной обороны продолжают отражать атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

Средства ПВО нейтрализовали очередной беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, в результате падения обломков дрона была повреждена кровля одного из домов. Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.