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5 июля, 18:51

Движение по Крымскому мосту снова открыто после кратковременной остановки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Движение автомобилей по Крымскому мосту было возобновлено вечером в субботу после кратковременной остановки. Информация об этом поступила из Telegram-канала, посвящённого ситуации на Керченской переправе.

Движение автомобилей по мосту было заблокировано на период, превышающий час. На 21:00 мск на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 320 машин. По предварительным оценкам, водителям придется ждать около часа.

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Ранее сообщалось, что над российскими регионами за пять часов силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников. В частности, в Крыму были уничтожены два вражеских БПЛА самолётного типа.

Наталья Демьянова
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