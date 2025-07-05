Движение по Крымскому мосту снова открыто после кратковременной остановки
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Движение автомобилей по Крымскому мосту было возобновлено вечером в субботу после кратковременной остановки. Информация об этом поступила из Telegram-канала, посвящённого ситуации на Керченской переправе.
Движение автомобилей по мосту было заблокировано на период, превышающий час. На 21:00 мск на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 320 машин. По предварительным оценкам, водителям придется ждать около часа.
Ранее сообщалось, что над российскими регионами за пять часов силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников. В частности, в Крыму были уничтожены два вражеских БПЛА самолётного типа.