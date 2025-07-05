В Ленобласти средства РЭБ отразили атаку украинских дронов
Дрозденко: В Ленобласти средства РЭБ отразили атаку беспилотников
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Атака беспилотников на Ленинградскую область была сорвана благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Воздушная тревога в Ленинградской области отменена. Попытка атаки БПЛА отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — написал он в своём телеграм-канале.
Днём в регионе действовал режим повышенной готовности в связи с активностью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что на подлёте к Москве средства ПВО перехватили два украинских дрона. Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты.