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Регион
5 июля, 15:24

В Ленобласти средства РЭБ отразили атаку украинских дронов

Дрозденко: В Ленобласти средства РЭБ отразили атаку беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Атака беспилотников на Ленинградскую область была сорвана благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Воздушная тревога в Ленинградской области отменена. Попытка атаки БПЛА отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — написал он в своём телеграм-канале.

Днём в регионе действовал режим повышенной готовности в связи с активностью беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее сообщалось, что на подлёте к Москве средства ПВО перехватили два украинских дрона. Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты.

Наталья Демьянова
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