В Ленобласти средства РЭБ отразили атаку украинских дронов

Атака беспилотников на Ленинградскую область была сорвана благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Воздушная тревога в Ленинградской области отменена. Попытка атаки БПЛА отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — написал он в своём телеграм-канале.

Днём в регионе действовал режим повышенной готовности в связи с активностью беспилотных летательных аппаратов.