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5 июля, 14:49

Ещё один беспилотник сбили в небе над Москвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Москве средства противовоздушной обороны перехватили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале. Сообщение было опубликовано в 17:31.

«ПВО Минобороны уничтожили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр Москвы.

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Ранее Собянин заявлял о перехвате ещё одного дрона средствами ПВО в 17:05. По данным градоначальника, вражеский БПЛА был перехвачен над территорией Подмосковья, аппарат двигался в сторону столицы.

Полина Никифорова
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