Ещё один беспилотник сбили в небе над Москвой

В Москве средства противовоздушной обороны перехватили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале. Сообщение было опубликовано в 17:31.

«ПВО Минобороны уничтожили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр Москвы.