На подлёте к Москве силы ПВО сбили украинский дрон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата. По данным градоначальника, вражеский дрон был перехвачен над территорией Подмосковья, аппарат двигался в сторону столицы.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём Telegram-канале в 17.05.