На подлёте к Москве силы ПВО сбили украинский дрон
Собянин: В Подмосковье сбит вражеский БПЛА, летевший в сторону столицы
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата. По данным градоначальника, вражеский дрон был перехвачен над территорией Подмосковья, аппарат двигался в сторону столицы.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём Telegram-канале в 17.05.
Утром 5 июля российские средства ПВО отразили атаку шести украинских беспилотников, полностью уничтожив все цели над несколькими регионами страны. Два дрона были сбиты в небе над Московской областью. Остальные четыре БПЛА были успешно перехвачены над территориями Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областей.