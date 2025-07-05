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5 июля, 14:18

На подлёте к Москве силы ПВО сбили украинский дрон

Собянин: В Подмосковье сбит вражеский БПЛА, летевший в сторону столицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата. По данным градоначальника, вражеский дрон был перехвачен над территорией Подмосковья, аппарат двигался в сторону столицы.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём Telegram-канале в 17.05.

Силы ПВО за два часа сбили 15 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами
Силы ПВО за два часа сбили 15 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами

Утром 5 июля российские средства ПВО отразили атаку шести украинских беспилотников, полностью уничтожив все цели над несколькими регионами страны. Два дрона были сбиты в небе над Московской областью. Остальные четыре БПЛА были успешно перехвачены над территориями Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областей.

Ольга Сливченко
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