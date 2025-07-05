В небе над Москвой и ещё четырьмя регионами сбито ещё шесть дронов ВСУ
Минобороны: Шесть украинских БПЛА сбиты над пятью регионами России
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Российские системы ПВО утром 5 июля перехватили шесть украинских беспилотников в небе над несколькими регионами страны, включая Московскую область. Все дроны были уничтожены. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, два беспилотника были сбиты над Московской областью. Остальные — в Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областях. Все дроны, по предварительной информации, были самолетного типа и направлялись вглубь территории России. Жертв и разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что утро 5 июля выдалось напряжённым для российских систем ПВО. Всего за два часа — с 06:00 до 08:00 — над территорией страны были уничтожены 12 украинских дронов самолётного типа. Таким образом, общее число сбитых беспилотников за утро увеличилось до 18.