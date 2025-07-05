В небе над Москвой и ещё четырьмя регионами сбито ещё шесть дронов ВСУ

Российские системы ПВО утром 5 июля перехватили шесть украинских беспилотников в небе над несколькими регионами страны, включая Московскую область. Все дроны были уничтожены. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, два беспилотника были сбиты над Московской областью. Остальные — в Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областях. Все дроны, по предварительной информации, были самолетного типа и направлялись вглубь территории России. Жертв и разрушений не зафиксировано.