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Регион
5 июля, 08:18

В небе над Москвой и ещё четырьмя регионами сбито ещё шесть дронов ВСУ

Минобороны: Шесть украинских БПЛА сбиты над пятью регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские системы ПВО утром 5 июля перехватили шесть украинских беспилотников в небе над несколькими регионами страны, включая Московскую область. Все дроны были уничтожены. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, два беспилотника были сбиты над Московской областью. Остальные — в Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областях. Все дроны, по предварительной информации, были самолетного типа и направлялись вглубь территории России. Жертв и разрушений не зафиксировано.

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Ранее сообщалось, что утро 5 июля выдалось напряжённым для российских систем ПВО. Всего за два часа — с 06:00 до 08:00 — над территорией страны были уничтожены 12 украинских дронов самолётного типа. Таким образом, общее число сбитых беспилотников за утро увеличилось до 18.

Милена Скрипальщикова
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