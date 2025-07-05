Ещё 12 украинских БПЛА сбили над несколькими регионами России

В течение двух часов над территорией России силами ПВО были сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«5 июля текущего года в период с 06:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказали в ведомстве.