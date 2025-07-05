В Чувашии беспилотники ВСУ повредили склад и промпредприятие

Вооружённые формирования Украины утром 5 июля атаковали Чувашию двумя беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Один дрон упал на крышу пустующего здания электротехнического предприятия АО «ВНИИР», производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки ВСУ в июне. Второй беспилотник повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.

По словам Николаева, благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших. В настоящее время все службы региона работают в усиленном режиме.