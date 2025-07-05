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Регион
5 июля, 04:13

В Чувашии беспилотники ВСУ повредили склад и промпредприятие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Вооружённые формирования Украины утром 5 июля атаковали Чувашию двумя беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Один дрон упал на крышу пустующего здания электротехнического предприятия АО «ВНИИР», производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки ВСУ в июне. Второй беспилотник повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.

По словам Николаева, благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших. В настоящее время все службы региона работают в усиленном режиме.

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В аэропорту Пулково из-за действовавших ограничений задержали более 50 рейсов

Ранее Life.ru писал, что ВСУ нанесли удар по Саратовской области. В результате падения обломков вражеских дронов в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома.

Юния Ларсон
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