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5 июля, 03:05

В аэропорту Пулково из-за действовавших ограничений задержали более 50 рейсов

Аэропорт Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

В аэропорту Пулково задержали более 50 рейсов из-за временных ограничений. Как сообщается в Telegram-канале аэропорта, меры дважды принимались для обеспечения безопасности полётов с 23:15 мск 4 июля.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. На период ожидания предоставляются вода и питание», — говорится в сообщении.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

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На данный момент временно закрыт аэропорт Гагарин в Саратове. Кроме того, для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов ограничения введены в аэропорту Ульяновска.

Артём Гапоненко
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