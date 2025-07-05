В аэропорту Пулково из-за действовавших ограничений задержали более 50 рейсов
Аэропорт Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково
В аэропорту Пулково задержали более 50 рейсов из-за временных ограничений. Как сообщается в Telegram-канале аэропорта, меры дважды принимались для обеспечения безопасности полётов с 23:15 мск 4 июля.
«С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. На период ожидания предоставляются вода и питание», — говорится в сообщении.
Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
На данный момент временно закрыт аэропорт Гагарин в Саратове. Кроме того, для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов ограничения введены в аэропорту Ульяновска.