Ограничения вновь ввели в аэропорту Пулково и в воздушной гавани Саратова

Росавиация снова ввела временные ограничения в аэропорту Пулково. Как сообщили в пресс-службе ведомства, воздушную гавань Санкт-Петербурга закрыли в целях обеспечения безопасности.

Также временно закрыли аэропорт Гагарин в Саратове. Обе авиагавани пока не принимают и не отправляют самолёты.