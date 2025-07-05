Ограничения вновь ввели в аэропорту Пулково и в воздушной гавани Саратова
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
Росавиация снова ввела временные ограничения в аэропорту Пулково. Как сообщили в пресс-службе ведомства, воздушную гавань Санкт-Петербурга закрыли в целях обеспечения безопасности.
Также временно закрыли аэропорт Гагарин в Саратове. Обе авиагавани пока не принимают и не отправляют самолёты.
Ранее Пулково закрывали более чем на 2 часа в ночь с 4 на 5 июля. В этот же период в Ленинградской области сбили два украинских беспилотника — в Гатчинском округе и над Тосненским районом.