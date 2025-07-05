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5 июля, 00:12

Ограничения вновь ввели в аэропорту Пулково и в воздушной гавани Саратова

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Росавиация снова ввела временные ограничения в аэропорту Пулково. Как сообщили в пресс-службе ведомства, воздушную гавань Санкт-Петербурга закрыли в целях обеспечения безопасности.

Также временно закрыли аэропорт Гагарин в Саратове. Обе авиагавани пока не принимают и не отправляют самолёты.

В Смоленской области сбили ещё два украинских беспилотника
В Смоленской области сбили ещё два украинских беспилотника

Ранее Пулково закрывали более чем на 2 часа в ночь с 4 на 5 июля. В этот же период в Ленинградской области сбили два украинских беспилотника — в Гатчинском округе и над Тосненским районом.

Лия Мурадьян
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