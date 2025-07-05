В Смоленской области сбили ещё два украинских беспилотника

Смоленская область подверглась очередной атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что расчёты ПВО уничтожили еще два БПЛА.

«Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты ещё два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы», – написал он в телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, в пятницу над Смоленской областью сбили один вражеский дрон в ходе вечерней атаки украинских БПЛА на российские регионы.

Губернатор подчеркнул, что российские военные принимают все необходимые меры для предотвращения атак ВСУ. В регионе временно ограничено использование мобильного интернета для усиления мер безопасности.