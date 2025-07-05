В Смоленской области сбили ещё два украинских беспилотника
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Смоленская область подверглась очередной атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что расчёты ПВО уничтожили еще два БПЛА.
«Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты ещё два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы», – написал он в телеграм-канале.
По данным Минобороны РФ, в пятницу над Смоленской областью сбили один вражеский дрон в ходе вечерней атаки украинских БПЛА на российские регионы.
Губернатор подчеркнул, что российские военные принимают все необходимые меры для предотвращения атак ВСУ. В регионе временно ограничено использование мобильного интернета для усиления мер безопасности.
Ранее Life.ru писал, что при массированной атаке украинских беспилотников на Белгородскую область в селе Валуйки пострадала мирная жительница. Женщину увезли в больницу с осколочным ранением.