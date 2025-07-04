Минобороны заявило об уничтожении 42 беспилотников ВСУ над российскими регионами

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили об отражении массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО вечером 4 июля перехватили и уничтожили 42 БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области – 28 единиц. Также сообщается об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью, трёх – над Курской, двух – над Орловской и по одному дрону над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

В сообщении Минобороны не уточняется, имеются ли разрушения на земле в результате падения обломков вражеских дронов.