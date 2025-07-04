В Тамбове и Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на полёты

Вечером 4 июля Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропортах Тамбова (Донское) и Нижнего Новгорода (Стригино).

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Тамбов и Нижний Новгород», – заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.