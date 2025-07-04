Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 20:06

В Тамбове и Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на полёты

Обложка © unsplash.com / Marco López

Обложка © unsplash.com / Marco López

Вечером 4 июля Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропортах Тамбова (Донское) и Нижнего Новгорода (Стригино).

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Тамбов и Нижний Новгород», – заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Четвёртый аэропорт России с начала суток ввёл ограничения на полёты
Четвёртый аэропорт России с начала суток ввёл ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что вечером в пятницу российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Воздушной атаке со стороны ВСУ подверглись приграничные Курщина и Брянщина, а также Смоленская область.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Нижегородская область
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar