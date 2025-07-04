Четвёртый аэропорт России с начала суток ввёл ограничения на полёты

В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», — сказано в соцсетях представителя ведомства Артёма Кореняки.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.