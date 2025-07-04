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Регион
4 июля, 04:39

Четвёртый аэропорт России с начала суток ввёл ограничения на полёты

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Freepik / 4045

Обложка © Freepik / 4045

В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», — сказано в соцсетях представителя ведомства Артёма Кореняки.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

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Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Саратова, Самары и Ярославля. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Артур Лапсаков
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