Четвёртый аэропорт России с начала суток ввёл ограничения на полёты
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полёты
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В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», — сказано в соцсетях представителя ведомства Артёма Кореняки.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Саратова, Самары и Ярославля. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.