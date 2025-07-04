Пять микрорайонов Сергиева Посада остались без света после возгорания подстанции
Власти находятся на месте происшествия. Обложка © Telegram / Оксана Ероханова
Сергиев Посад подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По предварительным данным, город атаковали не менее пяти дронов. По словам главы округа Оксаны Ерохановой, в результате падения БПЛА загорелась электрическая подстанция.
Без света оказались микрорайоны Звёздочка, Рабочий поселок, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и частично Ферма. Сейчас электроснабжения нет в жилых домах, а также объектах ЖКХ и социальных учреждениях – в ближайшее время туда привезут генераторы.
После ликвидации пожара на подстанции специалисты приступят к ремонтным работам, уточнила Ероханова.
Ранее Life.ru писал, что ночью 4 июля ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате падения одного из дронов на жилой дом погибла пенсионерка.