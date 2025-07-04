Пять микрорайонов Сергиева Посада остались без света после возгорания подстанции

Сергиев Посад подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По предварительным данным, город атаковали не менее пяти дронов. По словам главы округа Оксаны Ерохановой, в результате падения БПЛА загорелась электрическая подстанция.

Без света оказались микрорайоны Звёздочка, Рабочий поселок, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и частично Ферма. Сейчас электроснабжения нет в жилых домах, а также объектах ЖКХ и социальных учреждениях – в ближайшее время туда привезут генераторы.

После ликвидации пожара на подстанции специалисты приступят к ремонтным работам, уточнила Ероханова.