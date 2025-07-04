Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 04:29

Пять микрорайонов Сергиева Посада остались без света после возгорания подстанции

Власти находятся на месте происшествия. Обложка © Telegram / Оксана Ероханова

Власти находятся на месте происшествия. Обложка © Telegram / Оксана Ероханова

Сергиев Посад подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По предварительным данным, город атаковали не менее пяти дронов. По словам главы округа Оксаны Ерохановой, в результате падения БПЛА загорелась электрическая подстанция.

Без света оказались микрорайоны Звёздочка, Рабочий поселок, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и частично Ферма. Сейчас электроснабжения нет в жилых домах, а также объектах ЖКХ и социальных учреждениях – в ближайшее время туда привезут генераторы.

В Сергиевом Посаде один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ
В Сергиевом Посаде один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ

После ликвидации пожара на подстанции специалисты приступят к ремонтным работам, уточнила Ероханова.

Ранее Life.ru писал, что ночью 4 июля ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате падения одного из дронов на жилой дом погибла пенсионерка.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar