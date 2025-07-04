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4 июля, 03:11

В Сергиевом Посаде один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Дым в Сергиевом Посаде после атаки БПЛА. Обложка © Telegram / Оксана Ероханова

Дым в Сергиевом Посаде после атаки БПЛА. Обложка © Telegram / Оксана Ероханова

Утром 4 июля Сергиево-Посадский округ подвергся атаке вражеских БПЛА. По словам главы городского округа Оксаны Ерохановой, известно о четырёх взрывах в районе микрорайона Звёздочка.

В Сергиевом Посаде зафиксирована атака БПЛА, работает ПВО. Видео © Telegram / SHOT

В результате атаки пострадал один мужчина, он получил незначительные осколочные ранения. Ероханова призвала жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не фотографировать работу ПВО.

Местные жители также рассказали телеграм-каналу SHOT о звуках взрывов и характерном гуле моторов беспилотников с 5 утра. По их словам, в некоторых районах города пропало электричество.

Бречалов: Два БПЛА попытались атаковать объект на территории Удмуртии
Бречалов: Два БПЛА попытались атаковать объект на территории Удмуртии

В ночь на 4 июля вооружённые формирования Украины также атаковали Ростовскую область. В результате налёта беспилотников погибла пенсионерка.

Юния Ларсон
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