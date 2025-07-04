Пенсионерка погибла в результате атаки вражеских БПЛА в Ростовской области

В ночь на 4 июля вражеские беспилотники атаковали Азов Ростовской области, а также населённые пункты в Миллеровском и Тарасовском районах. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, избежать трагических последствий не удалось.

В посёлке Долотинка Миллеровского района в результате падения одного из БПЛА серьёзно пострадал двухэтажный жилой дом на восемь квартир. От взрыва обрушилась плита перекрытия, под завалами погибла пожилая женщина — бывший учитель местной школы. Спасатели оперативно эвакуировали из повреждённого здания 20 жильцов.

Параллельно в Азове зафиксированы повреждения в многоквартирном доме по переулку Коллонтаевскому, 94, где взрывной волной выбило стёкла. Дежурные расчёты оперативно прибыли на место, организовав эвакуацию жителей. Также обломки сбитого БПЛА были обнаружены на территории стадиона имени Лакомова, который в настоящее время оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.