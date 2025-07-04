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4 июля, 02:56

Аэропорт Саратова временно закрыли утром 4 июля

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова утром 4 июля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, временные меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)»,указано в сообщении контролирующего ведомства.

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Лия Мурадьян
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