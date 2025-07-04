Аэропорт Саратова временно закрыли утром 4 июля
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова утром 4 июля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, временные меры приняли для обеспечения безопасности полётов.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — указано в сообщении контролирующего ведомства.
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