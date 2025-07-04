Пять украинских БПЛА сбили над тремя регионами России за два часа
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские силы противовоздушной обороны сбили над тремя регионами страны пять украинских беспилотников. Атаку вражеских БПЛА отражали вечером 4 июля в течение двух часов — с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.
Из них три дрона сбили над Брянской областью, еще по одному уничтожили над территорией Курской и Смоленской областей.
Напомним, что после ночной атаки украинских беспилотников в Ростовской области оказались десятки жилых домов и социальных объектов. Также дроны повредили около 15 автомобилей.