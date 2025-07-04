Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 18:15

Пять украинских БПЛА сбили над тремя регионами России за два часа

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские силы противовоздушной обороны сбили над тремя регионами страны пять украинских беспилотников. Атаку вражеских БПЛА отражали вечером 4 июля в течение двух часов — с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Минобороны: Российская ПВО сбила 16 украинских дронов за два часа
Минобороны: Российская ПВО сбила 16 украинских дронов за два часа

Из них три дрона сбили над Брянской областью, еще по одному уничтожили над территорией Курской и Смоленской областей.

Напомним, что после ночной атаки украинских беспилотников в Ростовской области оказались десятки жилых домов и социальных объектов. Также дроны повредили около 15 автомобилей.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar