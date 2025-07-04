Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 12:22

Из-за БПЛА ВСУ в Ростовской области повреждены 14 частных домов и 11 соцобъектов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

В Ростовской области после ночной атаки беспилотников ВСУ повреждены десятки жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На данный момент зафиксировано 7 пострадавших многоэтажных и 14 частных жилых домов. В основном у них разбиты окна, у двух домов пострадала кровля и конструкции», — написал он в своём телеграм-канале.

Помимо прочего, в результате инцидента пострадало 11 объектов инфраструктуры, среди которых оказались детский сад, лицей, спортивный комплекс, а также полтора десятка транспортных средств.

Мать с дочерью пострадали при взрыве дрона у жилого дома под Белгородом
Мать с дочерью пострадали при взрыве дрона у жилого дома под Белгородом

Напомним, в ночь на 4 июля вражеские беспилотники атаковали Азов Ростовской области, а также населённые пункты в Миллеровском и Тарасовском районах. Погибла пенсионерка. Кроме того, в городе Шахты атака дронов привела к отключению электричества на трансформаторной подстанции. В результате без электроснабжения остались около двух тысяч частных домов.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar