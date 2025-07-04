Из-за БПЛА ВСУ в Ростовской области повреждены 14 частных домов и 11 соцобъектов

В Ростовской области после ночной атаки беспилотников ВСУ повреждены десятки жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На данный момент зафиксировано 7 пострадавших многоэтажных и 14 частных жилых домов. В основном у них разбиты окна, у двух домов пострадала кровля и конструкции», — написал он в своём телеграм-канале.

Помимо прочего, в результате инцидента пострадало 11 объектов инфраструктуры, среди которых оказались детский сад, лицей, спортивный комплекс, а также полтора десятка транспортных средств.