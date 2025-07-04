Больше 6 тысяч человек остались без электричества из-за налёта БПЛА в Ростовской области

В ночь на сегодня воздушные силы противовоздушной обороны в Ростовской области успешно ликвидировали и перехватили 26 беспилотных летательных аппаратов. В городе на время выключали подачу электроэнергии, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь у себя в телеграм-канале.

В городе Шахты атака дронов привела к отключению электричества на трансформаторной подстанции. В результате без электроснабжения остались около двух тысяч частных домовладений, где проживают свыше шести тысяч человек. Кроме того, в нескольких жилых зданиях, расположенных вблизи подстанции, были повреждены оконные конструкции.

К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.

«На месте работают все службы, для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада сапёров», — написал глава области.