Больше 6 тысяч человек остались без электричества из-за налёта БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: Более 6 тысяч жителей Шахт остались без света из-за атаки БПЛА ВСУ
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В ночь на сегодня воздушные силы противовоздушной обороны в Ростовской области успешно ликвидировали и перехватили 26 беспилотных летательных аппаратов. В городе на время выключали подачу электроэнергии, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь у себя в телеграм-канале.
В городе Шахты атака дронов привела к отключению электричества на трансформаторной подстанции. В результате без электроснабжения остались около двух тысяч частных домовладений, где проживают свыше шести тысяч человек. Кроме того, в нескольких жилых зданиях, расположенных вблизи подстанции, были повреждены оконные конструкции.
К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.
«На месте работают все службы, для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада сапёров», — написал глава области.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки украинских беспилотников в Ростовской области погибла пенсионерка. Дрон ВСУ упал на жилой дом, который от взрыва начал разваливаться. В итоге под завалами оказалась погребена пожилая женщина.