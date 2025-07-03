Власти объяснили отключение мобильного интернета в Ростовской области

Отключения мобильного интернета в Ростовской области вводятся в целях безопасности на фоне участившихся атак дронов ВСУ. Этот вопрос обсуждался на заседании областного оперштаба, в котором принял участие врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Мы привыкли жить в эпоху Интернета, на него многое завязано. Но с другой стороны — вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. Мы видим, что происходит: количество и качество атак, к сожалению, растёт. И их целями являются мирные объекты, наша критическая инфраструктура», — отметил Слюсарь.

И.о. министра цифрового развития Ростовской области Алексей Алехин объяснил, что противник совершенствует средства для атак, в частности, технологии наведения, и для противодействия необходимо снижение скорости мобильной связи. Но операторы перенастраивают оборудование, чтобы даже при ограничениях ростовчане могли звонить и отправлять смс.

Чтобы минимизировать неудобства для людей, глава региона поручил проработать внедрение технологии WiMAX, чтобы пользоваться мобильными модемами. Также терминалы и банкоматы переведут на проводную связь, будут контролировать тарифы на проводной интернет, сформируют перечень приложений и сервисов, которые будут работать даже в условиях ограничения связи.