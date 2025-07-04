Мать с дочерью пострадали при взрыве дрона у жилого дома под Белгородом
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Украинский беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом в посёлке Октябрьский Белгородской области. В результате пострадала женщина с дочкой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также её дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации отказались», — рассказал губернатор.
В результате детонации в доме повреждено остекление.
А ранее сегодня дроны атаковали город Азов Ростовской области, а также населённые пункты в Миллеровском и Тарасовском районах региона. В посёлке Долотинка Миллеровского района в результате падения одного из БПЛА погибла пожилая женщина — бывший учитель местной школы. Также под ударами БПЛА оказался Сергиево-Посадский округ, там пострадали два человека.