Мать с дочерью пострадали при взрыве дрона у жилого дома под Белгородом

Украинский беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом в посёлке Октябрьский Белгородской области. В результате пострадала женщина с дочкой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также её дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации отказались», — рассказал губернатор.