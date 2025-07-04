При падении четырёх БПЛА в Сергиево-Посадском округе пострадали два человека

В Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырёх украинских беспилотников. Пострадали два человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба. У 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — сообщил глава региона, уточнив, что оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизням нет. На местах падения обломков дронов продолжают работать оперативные службы.