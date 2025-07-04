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Регион
4 июля, 04:59

При падении четырёх БПЛА в Сергиево-Посадском округе пострадали два человека

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырёх украинских беспилотников. Пострадали два человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба. У 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — сообщил глава региона, уточнив, что оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизням нет. На местах падения обломков дронов продолжают работать оперативные службы.

Пенсионерка погибла в результате атаки вражеских БПЛА в Ростовской области
Пенсионерка погибла в результате атаки вражеских БПЛА в Ростовской области

Напомним, после отражения атаки БПЛА произошло возгорание подстанции, пять микрорайонов остались без света. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

Артур Лапсаков
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