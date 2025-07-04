Разбитые стёкла и поваленные деревья: Последствия атаки ВСУ на мирных жителей Азова сняли на видео

Жители Азова Ростовской области сняли на видео последствия атаки дронов ВСУ. Кадры оказались в распоряжении Life.ru.

Последствия атаки БПЛА. Видео © Life.ru

На записи видно, что повсюду лежат поломанные деревья, упавшие прямо на припаркованные автомобили. Во дворе дома валяются детали беспилотника. По словам местного жителя, в доме повылетали почти все стёкла.

«Кому-то повезло, кому-то — нет», — заключил мужчина.

На втором видео женщина показывает разрушенное здание на фоне ревущей сирены. Вокруг всё усыпано осколками разбитого стекла. По её словам, взрывной волной открыло даже холодильник. На улице также валяются обломки дрона.