В Азове эвакуируют жильцов дома, повреждённого при атаке вражеского БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о начале эвакуации жильцов 40-квартирного дома по переулку Коллонтаевскому 102-а в Азове, где в результате падения беспилотного летательного аппарата произошло разрушение кровли.

По данным оперативных служб, в пострадавшем доме проживает 120 человек, среди которых, по предварительной информации, нет пострадавших.

В Азове и Азовском районе зафиксированы многочисленные случаи повреждения оконных конструкций, входных дверей и припаркованных автомобилей, вызванные падением обломков БПЛА.