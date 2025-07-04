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Специальная военная операция (СВО)

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4 июля, 05:03

В Азове эвакуируют жильцов дома, повреждённого при атаке вражеского БПЛА

Последствия атаки БПЛА в Азове. Обложка © SHOT

Последствия атаки БПЛА в Азове. Обложка © SHOT

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о начале эвакуации жильцов 40-квартирного дома по переулку Коллонтаевскому 102-а в Азове, где в результате падения беспилотного летательного аппарата произошло разрушение кровли.

По данным оперативных служб, в пострадавшем доме проживает 120 человек, среди которых, по предварительной информации, нет пострадавших.

В Азове и Азовском районе зафиксированы многочисленные случаи повреждения оконных конструкций, входных дверей и припаркованных автомобилей, вызванные падением обломков БПЛА.

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Ранее сообщалось, что в посёлке Долотинка Ростовской области вражеский дрон упал на двухэтажный многоквартирный дом. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия. Под завалами погибла пожилая женщина, которая ранее работала учителем в местной школе.

Артём Гапоненко
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