В Азове эвакуируют жильцов дома, повреждённого при атаке вражеского БПЛА
Последствия атаки БПЛА в Азове. Обложка © SHOT
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о начале эвакуации жильцов 40-квартирного дома по переулку Коллонтаевскому 102-а в Азове, где в результате падения беспилотного летательного аппарата произошло разрушение кровли.
По данным оперативных служб, в пострадавшем доме проживает 120 человек, среди которых, по предварительной информации, нет пострадавших.
В Азове и Азовском районе зафиксированы многочисленные случаи повреждения оконных конструкций, входных дверей и припаркованных автомобилей, вызванные падением обломков БПЛА.
Ранее сообщалось, что в посёлке Долотинка Ростовской области вражеский дрон упал на двухэтажный многоквартирный дом. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия. Под завалами погибла пожилая женщина, которая ранее работала учителем в местной школе.