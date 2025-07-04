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Регион
4 июля, 04:45

Российская ПВО уничтожила 48 украинских БПЛА за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio

Министерство обороны России заявило, что в течение прошедшей ночи 4 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Согласно сообщению ведомства, 26 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Курской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Орловской области и ещё один дрон сбили над территорией Липецкой области.

В Сергиевом Посаде один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ
В Сергиевом Посаде один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Ранее Life.ru писал, что во время ночной атаки на Ростовскую область погибла пенсионерка. Дрон ВСУ упал на жилой дом, из-за чего в здании обрушилась плита перекрытия. Ещё в одном доме взрывом были выбиты стёкла, но обошлось без жертв.

Юния Ларсон
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