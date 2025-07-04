Российская ПВО уничтожила 48 украинских БПЛА за ночь

Министерство обороны России заявило, что в течение прошедшей ночи 4 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Согласно сообщению ведомства, 26 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Курской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Орловской области и ещё один дрон сбили над территорией Липецкой области.