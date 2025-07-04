Российская ПВО уничтожила 48 украинских БПЛА за ночь
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Министерство обороны России заявило, что в течение прошедшей ночи 4 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Согласно сообщению ведомства, 26 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Курской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Орловской области и ещё один дрон сбили над территорией Липецкой области.
Ранее Life.ru писал, что во время ночной атаки на Ростовскую область погибла пенсионерка. Дрон ВСУ упал на жилой дом, из-за чего в здании обрушилась плита перекрытия. Ещё в одном доме взрывом были выбиты стёкла, но обошлось без жертв.