Минобороны: Российская ПВО сбила 16 украинских дронов за два часа

В России сбили 16 украинских беспилотников. По информации Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили эти дроны за два часа.

Инцидент произошёл 4 июля с 16:00 до 18:00 по московскому времени. 11 беспилотников были сбиты над Брянской областью, три — над Рязанской, и по одному — над Смоленской и Орловской областями.