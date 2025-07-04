Минобороны: Российская ПВО сбила 16 украинских дронов за два часа
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В России сбили 16 украинских беспилотников. По информации Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили эти дроны за два часа.
Инцидент произошёл 4 июля с 16:00 до 18:00 по московскому времени. 11 беспилотников были сбиты над Брянской областью, три — над Рязанской, и по одному — над Смоленской и Орловской областями.
«Четвёртого июля т.г. в период с 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее, в ночь на 3, июля службы противовоздушной обороны в Воронежской области выявили и ликвидировали свыше пяти беспилотников. А в ночь на 2 июля ПВО перехватила пять украинских дронов. По два беспилотника сбили над территориями Курской и Ростовской областей. Ещё один был уничтожен над территорией Республики Крым.