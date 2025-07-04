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4 июля, 07:37

В Удмуртии сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Ижевска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chawalit Pimchan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chawalit Pimchan

Системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, уничтожив украинский беспилотник, который направлялся в сторону Ижевска. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов у себя в телеграм-канале.

Бречалов — об атаке БПЛА. Видео © Telegram / Brechalov

«Друзья, как и обещал, информирую вас о текущей ситуации. Итак, один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны», — сказал Бречалов.

Несмотря на это, власти призывают сохранять бдительность и не пренебрегать предписанными правилами безопасности.

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Ранее Life.ru рассказывал об атаке украинских беспилотников в Республике Удмуртия. По словам Александра Бречалова, на тот момент было два дрона ВСУ, один из которых был сразу сбит, а другой угодил в техническое сооружение.

Владимир Озеров
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