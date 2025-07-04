В Удмуртии сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Ижевска
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Системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, уничтожив украинский беспилотник, который направлялся в сторону Ижевска. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов у себя в телеграм-канале.
Бречалов — об атаке БПЛА. Видео © Telegram / Brechalov
«Друзья, как и обещал, информирую вас о текущей ситуации. Итак, один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны», — сказал Бречалов.
Несмотря на это, власти призывают сохранять бдительность и не пренебрегать предписанными правилами безопасности.
Ранее Life.ru рассказывал об атаке украинских беспилотников в Республике Удмуртия. По словам Александра Бречалова, на тот момент было два дрона ВСУ, один из которых был сразу сбит, а другой угодил в техническое сооружение.