В Удмуртии сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Ижевска

Системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, уничтожив украинский беспилотник, который направлялся в сторону Ижевска. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов у себя в телеграм-канале.

Бречалов — об атаке БПЛА. Видео © Telegram / Brechalov

«Друзья, как и обещал, информирую вас о текущей ситуации. Итак, один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны», — сказал Бречалов.

Несмотря на это, власти призывают сохранять бдительность и не пренебрегать предписанными правилами безопасности.