В Белгородской области женщина пострадала при массированном ударе БПЛА ВСУ
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Вечером 4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Валуйки женщина получила ранение в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата ВСУ.
«В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница», — написал Гладков в телеграм-канале.
По словам губернатора, женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в Валуйскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как ранее писал Life.ru, вечером 4 июля вооружённые формирования Украины атаковали Белгородскую область десятками БПЛА самолётного типа. В Минобороны РФ заявили об уничтожении 28 вражеских беспилотников над территорией региона.