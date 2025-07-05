В Белгородской области женщина пострадала при массированном ударе БПЛА ВСУ

Вечером 4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Валуйки женщина получила ранение в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата ВСУ.

«В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница», — написал Гладков в телеграм-канале.

По словам губернатора, женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в Валуйскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.