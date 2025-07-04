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4 июля, 12:49

Сельхозпредприятие под Белгородом попало под удар дрона ВСУ, ранены 7 человек

Гладков: ВСУ атаковали село Ясные Зори под Белгородом, пострадали 7 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ibragimova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ibragimova

Украинский беспилотник атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, удар пришёлся по сельхозпредприятию, семь мирных жителей получили травмы. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что возникший после атаки дрона пожар уже ликвидирован.

«Женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Ещё двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию. Всех пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи бригады СМП транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода», — уточнил чиновник.

Мать с дочерью пострадали при взрыве дрона у жилого дома под Белгородом
Мать с дочерью пострадали при взрыве дрона у жилого дома под Белгородом

Ранее сообщалось, что 4 июля в городе Шахты Ростовской области атака дронов привела к отключению электричества на трансформаторной подстанции. В результате без электроснабжения остались около двух тысяч частных домовладений, где проживают свыше шести тысяч человек. Кроме того, в нескольких жилых зданиях, расположенных вблизи подстанции, были повреждены оконные конструкции.

Татьяна Миссуми
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