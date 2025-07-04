Сельхозпредприятие под Белгородом попало под удар дрона ВСУ, ранены 7 человек

Украинский беспилотник атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, удар пришёлся по сельхозпредприятию, семь мирных жителей получили травмы. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что возникший после атаки дрона пожар уже ликвидирован.

«Женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Ещё двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию. Всех пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи бригады СМП транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода», — уточнил чиновник.