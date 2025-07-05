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4 июля, 23:11

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снова открыли для полётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Пулково. Согласно сообщению ведомства, воздушную гавань в Санкт-Петербурге снова открыли для полётов примерно в 1:50 ночи 5 июля.

В Росавиации напомнили, что временные меры принимали в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

В период вынужденного перерыва задержали более 30 рейсов, ещё несколько отменили. Пассажиры не могли вылететь в Москву, Казань, Омск, Уфу, Екатеринбург и другие города. Кроме этого задержали и международные рейсы, включая полёты в Дубай, Алматы, Ташкент и Хургаду.

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О закрытии воздушной гавани объявляли в 23:25 мск. Всего ограничения действовали в течение 2 часов 20 минут. За это время в Ленобласти сбили два украинских беспилотника.

Лия Мурадьян
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