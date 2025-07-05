В Ленинградской области сбили второй беспилотник ВСУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Тосненским районом российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ.

«Жертв и разрушений нет», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

Напомним, ночью 5 июля ВСУ атаковали Ленобласть беспилотниками. Около часа назад губернатор сообщил о первом сбитом над территорией региона вражеском БПЛА – его расчётам ПВО удалось уничтожить над Гатчинским округом.