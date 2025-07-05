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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 июля, 22:00

Беспилотник сбит в Гатчинском округе Ленобласти

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Беспилотник уничтожен силами ПВО в Гатчинском округе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений. Воздушная опасность сохраняется», — написал глава региона в телеграм-канале.

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Ранее для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на полёты в аэропорту Пулково. На данный момент меры ещё действуют.

Артур Лапсаков
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