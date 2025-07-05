Беспилотник сбит в Гатчинском округе Ленобласти

Беспилотник уничтожен силами ПВО в Гатчинском округе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений. Воздушная опасность сохраняется», — написал глава региона в телеграм-канале.