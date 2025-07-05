Беспилотник сбит в Гатчинском округе Ленобласти
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Беспилотник уничтожен силами ПВО в Гатчинском округе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений. Воздушная опасность сохраняется», — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на полёты в аэропорту Пулково. На данный момент меры ещё действуют.