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4 июля, 05:57

Развилась аэрофобия: Самолёт с российскими туристами дважды аварийно сел посреди океана

SHOT: Самолёт с туристами из РФ совершил аварийную посадку в океане на Мальдивах

Самолёт с российскими туристами попал в шторм и совершил аварийную посадку в океане на Мальдивах. Согласно информации SHOT, 28 июня отдыхающие перелетали с одного острова на другой. Перед вылетом они заметили ухудшение погоды. Вскоре после взлёта самолёт начал терять высоту и резко падать.

Самолёт с туристами из РФ совершил аварийную посадку. Видео © Telegram / SHOT

В результате пилоты смогли совершить аварийную посадку на воду посреди океана. Пассажиры провели более часа внутри, затем пилоты снова попытались взлететь. Однако это не удалось — борт накренился влево и его снесло ветром, что заставило снова приземлиться на воду рядом с виллами и берегом.

После самолёт дотащили до суши при помощи буксиров. Теперь часть пассажиров лечится успокоительными, а некоторые заявили о развившейся у них аэрофобии.

Пять человек пострадали при падении одномоторного самолёта в Нью-Джерси
Пять человек пострадали при падении одномоторного самолёта в Нью-Джерси

Ранее Life.ru писал, что лёгкомоторный самолёт разбился в Нью-Йорке. При крушении борта погиб один человек.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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