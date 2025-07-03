Пять человек пострадали при падении одномоторного самолёта в Нью-Джерси

В округе Глостер американского штата Нью-Джерси упал небольшой одномоторный самолёт, на борту которого находились 14 человек. Авиаинцидент случился в среду около 17:30 по местному времени.

По данным местного подразделения телекомпании ABC, как минимум пять пассажиров получили травмы и были срочно госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших пока не раскрыта.

Самолёт рухнул недалеко от аэропорта города Уильямстаун. Власти продолжают расследование причин крушения.